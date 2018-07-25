Sadık Ahmet mezarı başında anıldı

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Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 23. yılında dün Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

Törene, Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Bursa milletvekili Yüksel Özkan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Makedonya Türk Milli Hareketi Genel Başkanı Doğan Saraç, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Aşağı Tuna Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Gülten Abdullah Nazare, Yunanistan Makedon Azınlığı Gökkuşağı Partisi Başkan Yardımcısı Yorgos Papadakis, Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim Elgadur, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu ve Batı Trakya Türk Azınlığı Dayanışma Derneği temsilcileri ile Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu katıldı.

BBP Genel Başkanı Destici yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'daki İsa Yusuf Alptekin'den, Azerbaycan'daki merhum Ebulfeyz Elçibey'e, Muhsin Yazıcıoğlu'na ve Sadık Ahmet'e kadar hepsinin davası aynıdır. Sadık Ahmet'in davası, Müslümanlık davası, Türklük davasıdır." dedi.

Sadık Ahmet Kimdir?

Batı Trakya Türkleri'nin toplumsal sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947 tarihinde Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin Sirkeli köyünde doğdu. Celal Bayar Lisesi'nde tahsil gördü. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Daha sonra Selanik Üniversitesi'ne geçerek öğrenimini burada sürdürdü. 1974 senesinde de fakülteden hekim olarak mezun oldu. Askerlik vazifesi'nin ardından da 1978'de Batı Trakya'ya dönerek cerrahlık ihtisasına başladı. Bu dönemde Batı Trakya Türkleri'nin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan Ahmet, konuyu uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayarak bir imza kampanyası başlattı. Bunun yanında Türk sorununu açıklayan bildiriler dağıttı. 8 Ağustos 1986 tarihinde de tutuklanarak 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliyesi'nin ardından da 18 Haziran 1989 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ve seçimleri kazandı. Ancak milletvekilliği kısa bir süre sonra iptal edildi. 26 Ocak 1990 tarihinde gerçekleşen bir konuşması sırasında "Türk" sıfatını kullanmasından dolayı da yeniden tutuklandı. Selanik Dudullu Hapishanesi'nde 2 ay geçirdikten sonra da cezasının geri kalanı paraya çevrilerek serbest bırakıldı. 13 Eylül 1991'de de Batı Trakya Türklerini temsil eden Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi'ni kurarak genel başkanlığı vazifesini üstlendi. Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.