Sancak polisi bir Boşnak'ı döverek öldürdü

Furkan Özkul - Haber Merkezi

Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Sırp polisileri bir Boşnak'ı döverek öldürdü.

Sancak’ta son günlerde Boşnaklara karşı nefret ve şiddet eylemleri bölgedeki Boşnakları endişelendiriyor.

Sancak’a bağlı Stari Priboj'dan 35 yaşındaki Ervin Ćelahmetović, dün gece Igor Avramović tarafından şehir merkezindeki bir restoranda dövülerek öldürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ervin Ćelahmetović şehirde arkadaşlarıyla vakit geçirirken aynı restoranda bulunan Igor Avramović’le tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Ćelahmetović aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans gelse de 35 yaşındaki adam kurtarılamadı.

Tüm olay, restoranın içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Blic'in bildirdiği üzere Igor Avramović, hafta sonu memleketi Priboj'a gelen ve cinayet sırasında görevde olmayan Belgrad'daki özel polis biriminin bir üyesi.

RINA, katilin olay yerinden kaçtığını ve güvenlik birimlerinin katili aradığını bildirdi.

Bu olay, Polimlje'de Boşnaklara polis memurları tarafından sistematik saldırıların devamı olarak görülüyor. Yakın zaman önce Prijepolje'de bulunan bir polis karakolunda Boşnak genç darp edilmişti.

