Saraybosna Filistin için ayağa kalktı

Saraybosna'da onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma için bir araya geldi.

Balkanlar 22.10.2023, 18:22
Saraybosna Filistin için ayağa kalktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına İslam dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

İşte Saraybosna'daki destek gösterisi:

#Saraybosna #filistin
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