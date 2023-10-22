Saraybosna Filistin için ayağa kalktı
Saraybosna'da onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma için bir araya geldi.
Balkanlar 22.10.2023, 18:22
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına İslam dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.
İşte Saraybosna'daki destek gösterisi:
Saraybosna’mız Filistin’e destek mitingi gerçekleştiriliyor… pic.twitter.com/gZQD3SPXiX— Balkanlar'da 1 Yer Filistin (@balkanlarda1yer) October 22, 2023
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