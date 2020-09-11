Saraybosna’nın ‘Alperen’i Mehmed Numanoviç vefat etti

Bosna’daki savaş sırasında bombalar altında 500’ün üzerinde cenaze namazı kıldıran, savaşta beslediği keçilerin sütünü çocuklu ailelere dağıtan, Begova Camii’nin cüzhanı, şair, Osmanlıca kitap çevirmeni, derviş Mehmed Numanoviç vefat etti.

Saraybosna’nın “Alperen”i Hakk’a yürüdü: Bosna’daki savaş sırasında bombalar altında 500’ün üzerinde cenaze namazı kıldıran, savaşta beslediği keçilerin sütünü çocuklu ailelere dağıtan, Begova Camii’nin cüzhanı, şair, Osmanlıca kitap çevirmeni, derviş Mehmed Numanoviç vefat etti.



85 yaşında vefat eden ve hiç çocuğu olmayan Derviş Mehmed dedemizin vasiyeti üzerine, Faletiçi’deki mezarına tabutunu Bosna’daki kaybolan Osmanlı eserlerini gün yüzüne çıkartan Adnan Muftarevic ve manevi oğlu ile bir akrabası koydu.

Kaynak: Haber7