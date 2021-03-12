Hırvatistan sınırını geçmeye çalışan göçmenler, savaş yıllarından kalma mayına basıyor

Hırvatistan'da sınırı geçmeye çalışan bir göçmen, 1990'lardaki savaştan kalma mayının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Guardian'ın haberine göre Hırvat makamlardan yapılan açıklamada, patlamanın geçen hafta perşembe günü bir grup sığınmacının ülkeyi geçmeye çalıştığı Bosna-Hersek sınırı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldiği belirtildi.

AFP, insanları öldürme amaçlı hazırlanmış bir patlayıcıya basan kişinin hayatını kaybettiğini, olayda biri ağır 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

Başkent Zagreb'deki polis yetkilileri, mayın tarlasından 10 kişiyi daha kurtarabildiklerini ifade etti.

Olayda hayatını kaybeden kişinin uyruğu henüz belirlenemezken, Ogulin kasabası yakınlarındaki bir hastanenin raporuna göre yaralılardan ikisinin Pakistanlı olduğu kaydedildi.

Sığınmacılarla ilgili çalışmalar yürüten yardım kuruluşu çalışanları bu hadisenin, göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa'ya ulaşmak için göze aldığı büyük riski vurgulamış olduğunu ifade etti.

Danimarka Mülteci Konseyi'nin Bosna Direktörü Nicola Bay, "Bu trajik olay, düzensiz gelişleri sınırlandırmaya odaklanan AB politikalarının insanları nasıl riske attığını ve hareket halindeki insanlara gereksiz acılar yaşattığını bir kez daha vurguluyor" dedi.

Bay, "sistematik bir şekilde ve sıklıkla şiddet içeren caydırıcı uygulamalarla karşı karşıya kalan bu insanların AB'ye ulaşmak isterken tehlikeli yollara başvurmak zorunda kaldığını" ifade etti.

Başta Güney Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere birçok bölgeden binlerce kişi her gün Balkanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Tehlikeli yollarda savunmasız kalan göçmenler, neredeyse hiç tesis bulunmayan dağlardan ve ormanlardan geçerek hedeflerine ulaşmak için mücadele veriyor.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı verileri, ülkede yaklaşık 17 bin patlamamış kara mayını ve başka mühimmatlar bulunduğunu gösteriyor.

Balkan Insight'ın bir raporuna göre, Hırvatistan'daki patlamamış mühimmatlar 1996'dan bu yana 203 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, hükümetin mayın temizleme stratejisiyse ülkenin 2026'a kadar tamamen bu patlayıcılardan temizlenmesini öngörüyor.

Diğer yandan patlamamış mühimmat sorunu, Bosna-Hersek'te de endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. 1990'lı yıllarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini taşıyan ülkede 80 bin civarında patlamamış mayın ve başka düzeneklerin olduğu tahmin ediliyor.