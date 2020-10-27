Seçmen av sezonu başladı...Bir gecede yüzlerce Sırp, Bosna-Hersek vatandaşlığı aldı

Korona, Bosna Hersek'deki yerel seçimleri erteleyemez mi?



Ebeveynleri aslen Bosna Hersekli olan Sırbistan vatandaşları, Srebrenica'da toplu halde kayıt oluyorlar.

Bosna Hersek vatandaşlarının siciline girme kararları, başvuruyu yaptıkları gün kendilerine veriliyor. Seçmen listesinin sonuçlanmasına rağmen, herkes "onaylanmamış bir oy pusulasında" oy kullanma hakkını kullandığı için yerel seçimlerde oy kullanabilecek.

Prosedür kısaca şöyle. Ebeveynleri aslen Bosna Hersekli olan tüm Sırp vatandaşları, yerel makamların Bosna Hersek siciline kayıt taleplerini derhal çözdüğü son günlerde yoğun bir şekilde Srebrenica'ya vatandaş olarak kayıt oluyorlar.

Istraga.ba portalından alınan bilgilere göre, bu seçim yılında Bosna Hersek siciline en az 250 Sırp vatandaşı kaydedildi. Srebrenitsa'da ikamet eden vatandaşlar. Milli Seçim Kurulu (MSK), seçmen listesini posta yoluyla oylama kararı sonrası, strateji değiştirildi. Sırp Cumhuriyeti makamları artık ebeveynleri Bosna Hersekli olan Sırp vatandaşlarının bir gecede vatandaşlık kazanmalarına izin veriyor. Neredeyse her gün, Sırbistan'dan gelen minibüsler, vatandaşlık arayanları yaklaşan yerel seçimlerde oy kullanabilmek için taşımak üzere Srebrenitsa'ya geliyor. Sırbistan'dan gelen resmi araçlar da nakliye için kullanılıyor.

Sırp vatandaşları kişisel belgeler için başvuruyor. Kimlik kartının seçim günü hazır olmaması halinde, talepte bulunanların tamamı önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilecek.

Bosna Hersek MSK’nın Mayıs ayında yerel seçimleri erteleme kararı aldığını ve ardından 15 Kasım’da yapılmasına karar verdiğini hatırlatmak isteriz. Daha sonra MSK, seçimleri erteleme nedeninin, MSK'nın yerel seçimleri çağırdığı 7 Mayıs'tan itibaren yetkili kurumların seçimleri yürütmek için para sağlamak zorunda kaldığı 15 günlük üçüncü yasal sürenin dolması olduğunu belirtti.

Bu arada, Bosna Hersek'de kural olarak, Ekim ayının ilk Pazar günü yerel seçimler ve genel seçimler yapılıyor, ancak bu gün üç kurucu halktan birinin dini bayramı olmaması halinde geçerli.

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Üyesi Milorad Dodik, posta yoluyla oy kullanmanın askıya alınması gerektiğine ve bu şekilde oylanarak hazırlanan dolandırıcılığın artık seçim sürecine çok daha zararlı olduğuna inanıyor.

Birçok insan da Dodik bu seçimlerde oy kaybedecek ve elindeki belediyeleri kaybedecek diye seçimlerin iptalini istediğini düşünüyor

Kaynak: Istraga.ba, bn televizija

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 12:12