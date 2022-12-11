Şiddetli yağış Bosna Hersek'te sele yol açtı

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu birçok kentte sel meydana geldi.

Ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağış, Banja Luka ve Prijedor'un aralarında bulunduğu birçok kentte sele sebep oldu.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan Prijedor Belediyesince yapılan açıklamada, kentte çok sayıda evi su bastığı kaydedildi.

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tehdit altındaki bölgelere yardım gönderilmesi için Banja Luka Sivil Savunma Kurumu ile iletişim kurduğunu belirtti.

Dodik, paylaşımında, "Vatandaşlar için büyük sorun oluşturan şiddetli yağış nedeniyle, yerel toplulukların yetkilileriyle iletişim halindeyim. Vatandaşlara yardım etmek ve mülklerini korumak için tüm kaynakların kullanılmasını talep ettim." ifadelerine yer verdi.

Selde şu an için can kaybı yaşandığına yönelik bir açıklama gelmezken, yağışın ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.