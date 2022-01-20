Sığınmacılar, Yunanistan'da barınma problemi çekiyor

Mülteciler için Yunan Konseyi (GCR), Kadın Hakları ve Eşitlik Merkezi (DIOTIMA) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi isimli üç STK'nin ortak yayınladığı "Evsiz, umutsuz" başlıklı raporda, Yunanistan'da yaşayan sığınmacı ve mültecilerin barınmada karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Raporda, Yunanistan'ın da tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi sığınmacılara uygun koşullarda barınma imkanı sunmakla yükümlü olduğu ancak bu yükümlülüğü tam olarak yerine getiremediği belirtildi.

Adalarda kurulan kapalı göçmen merkezlerinin, burada yaşayan sığınmacı ve mültecileri "izole" bir yaşama mecbur bıraktığı vurgulanan raporda, "Toplu taşımadaki yetersizliklerle derinleşen toplumdan izole edilişleri, Yunanistan'da yaşayacakların entegrasyon süreci için engel oluşturuyor." ifadesi yer aldı.

Sabit bir yerde barınma imkanı olmayan sığınmacı ve mültecilerin sayısının belirsiz olduğu belirtilen raporda, GCR'nin 2020 başından Kasım 2021'e kadarki süreçte, evsiz olan ya da "işgal evlerinde" yaşayan, içlerinde kadın ve çocukların da olduğu toplam 1461 kişiden destek talebi aldığı kaydedildi.

Raporun sonuç bölümünde, Yunanistan'a, sığınmacı ve mültecilerin barınma problemini çözmek için bir dizi tavsiye sıralanırken, AB Komisyonunun da Yunanistan'a bu süreçte destek vermesi gerektiği aktarıldı.