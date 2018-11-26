Sırada Voyvodina mı var?

Sırbistan’ın özerk Voyvodina bölgesine bağlı Novi Sad, Zrenjanin, Kovačica, Bela Crkva, Vrsac, srboban, Vrbas, Kovačica Novi Bečej, Kikinda’da bu sabah saatlerinde "100 yıl sonra Hong Kong veda etti" yazılı afişlerin asıldığı görüldü. Asılan afişlerin “Voyvodina Gençleri” (Mlada Vojvodina) organizasyonu tarafından asıldığı açıklandı.

Sırbistan’ın Novi Sad ve Voyvodina şehirlerinde, bölgenin Sırbistan'a katılmasının 100. Yıldönümü hükümet tarafından kutlanacak. Çoğunluğunu Macarların oluşturduğu bölge sakinleri ise

kendilerini ait hissetmedikleri Sırbistan’a karşı tepki besliyor. Ayrılık taleplerinde bulunan Voyvodinalılar belli aralıklarla taleplerini dile getiriyorlar.

Voyvodina’daki ayrılıkçı hareketlerin İspanya’da bulunan Katalan ayrılıkçılarla da dayanışma içinde olduğu kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net