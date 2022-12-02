Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova Başbakanı Kurti'ye "terörist pislik" dedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova Topluluk ve Geri Dönüş Bakanı olarak atadığı isme tepki göstererek ülkesinden hiç kimsenin 6 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Vucic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Kurti'nin, Sırp milletvekillerinin onayı olmadan, seçimlerde en az oyu alan Nenad Rasic'i bakan olarak atamasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Kosova'daki Sırpların sürgün edilmek istendiğini savunan Vucic, AB'nin, seçimlerde en az oyu alan Rasic'in bu göreve getirilmesini kınamamasını eleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, kararı veren Kurti için "terörist pislik" ifadesini kullanarak, Kosova'nın, tüm demokratik süreci ihlal ettiğini savundu.

Vucic, "Seçtikleri adam Rasic'ten daha kötüsü yok. Ona terörist pislik dışında kimse güvenmiyor. Bizi böyle korkutabileceklerini düşündüler. İstediğinizi yapabilirsiniz, isterseniz beni öldürün ancak Sırbistan kutsal olandır. Asla teslim olmayacağım." diye konuştu.

Tüm bu yaşananların sonucu olarak 6 Aralık'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne Sırbistan'dan hiç kimsenin gitmeyeceğini dile getiren Vucic, "İlk kez böyle bir şey olacak. Gidin orada Sırbistan'ın nasıl suçlu olduğunu konuşun ama hiçbir suç bulamayacaksınız. Sorun yok. Sırbistan olmadan nasıl olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic'in, yarın Belgrad'da, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesi bekleniyor.

- Kosovalı Sırplar tepki gösterdi

Bu arada, Kurti'nin, Rasic'i bakan olarak ataması Kosovalı Sırplar arasında tepkiyle karşılandı.

Kosova'daki Sırp Listesi'nden yapılan açıklamada, Rasic'in Sırp milletvekillerinin onayı olmadan göreve getirildiği belirtilerek, atamanın anayasaya karşı olduğu savunuldu.

Kurti'nin yanında "sadık Sırplar" istediği için bu tarz bir hareket yaptığı aktarılan açıklamada, Sırp milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine başvuracağı kaydedildi.

Sırp Listesi'nde Goran Rakic'in istifa etmesi üzerine boşalan bakanlık koltuğunun Kosova'da 2021'de yapılan seçimde oyların yüzde 0,17'sini alan Halkın Özgürlüğü Hareketi'nden Rasic'e verildiği kaydedildi.

Kosova'daki Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı ise ülkedeki azınlık topluluklarından birine verilirken, Kosovalı Sırplar için bu büyük önem taşıyor.

Öte yandan, Sırbistan ile Kosova arasında araç plakaları nedeniyle yaşanan gerginliğin düşürülmesinin ardından Vucic'in açıklamalarının bölgedeki yansımasının merak edildiği belirtildi.

Sırbistan ise 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.