Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: NATO'dan Kosova'daki Sırpları korumasını rica ediyorum

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, görüşmeye ilişkin, "Amiral Muncsh ile oldukça iyi bir görüşme gerçekleştirdik. NATO'dan Kosova'daki Sırpları korumasını rica ediyorum. Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumuna anlayış gösterdikleri için de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Vucic ayrıca, Slovenya ile ekonomi alanında iş birliğini artırarak devam ettireceklerini ifade ederek "Fajon'a, Kosova'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdim. Slovenya'ya, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fajon da Sırbistan'a AB yolunda her zaman destek vereceklerini belirterek, "AB'nin arabuluculuğunda yapılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin sorunların çözümünden en iyi yol olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​