Sırbistan'da 600'den fazla kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Horgos kasabasındaki düzensiz göçmenlerin sokaklarda dolaşarak birbirine ateş ettiğine dair ihbar geldiği ifade edilerek, bunun üzerine polis ekiplerinin bölgede operasyon başlattığı belirtildi.

Sırbistan Özel Polisi ile helikopter ve dronlarla yürütülen operasyonda, 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve olay yerinde 6 göçmenin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyona başkent Belgrad'ın da dahil edildiği aktarıldı. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic'in de bölgeye gittiği belirtildi.

1 kişinin vurulduğu olaylar sonrası Macaristan sınırındaki derme çatma yapılarda kalan yüzlerce göçmen otobüslere bindirilerek resmi kamplara götürüldü.

Frontex, eylül ayında yaptığı açıklamada Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan üzerinden geçen Batı Balkanlar rotasının Avrupa Birliği'ne giren göçmenlerin ana göç yolu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Sırbistan'a gelen göçmenlerin sayısının artması üzerine AB, vize kurallarını sıkılaştırması için Belgrad'a baskı yapmaya başladı. AB, birliğe girmek isteyen Sırbistan'ın giriş kurallarını birliğe uygun hale getirmesini istiyor.

Kaynak: Euronews