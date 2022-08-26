Sırbistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor

Milan Jovanovic Batut Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 81 vakaya rastalandığı kaydedildi.

BNV bulaşan 6 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Hastaların büyük çoğunluğu hastalığı hafif belirtilerle atlatırken, bazı hastalarda virüsün sinir sistemini etkilediği ve beyin enfeksiyonuna neden olduğu görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan'da haziran ayı ile kasım ayı arasında sivrisineklerin yoğun olduğu aktarılan açıklamada, halka sivrisinek ısırıklarından korunmak için gerekli önlemleri alma uyarısında bulunuldu.

Balkan News