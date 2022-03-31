Sırbistan'da favori Vucic

Sırbistan’da Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğindeki iktidar partisi SNS’ye desteğin yüzde 44,7 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

“Novi treci put” isimli araştırma şirketi tarafından 2400 katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarına göre iktidar partisinin koalisyon ortağı Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) liderliğindeki seçim ittifakının oy oranı ise yüzde 5,7 seviyesinde bulunuyor.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu “Sırbistan’ın Zaferi İçin İttifak” adlı seçim listesine destek ise yüzde 20,1 seviyesinde. Yeşil partilerin oluşturduğu “Mecburuz” isimli seçim koalisyonuna destek oranı ise %5,8 olarak ölçüldü.

14-18 Mart tarihleri arasında yapılan ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori ismi de oyların %51,7’sini alması beklenen Aleksandar Vucic. Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ikinci aday olarak gösterilen emekli general Zdravko Ponos’un oy oranı ise yüzde 27,8 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: Balkan News