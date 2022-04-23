Sırbistan'da ilk: AB'ye girmek istemiyorlar

Sırbistan’da düzenlenen son anket, seçmenin çoğunluğunu son 20 yıldır ilk defa ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasını istemediğini ortaya koydu.

Ipsos tarafından düzenlenen ankete göre, seçmenin yüzde 44’ü Belgrad’ın tam üyeliğine karşı çıkarken, sadece yüzde 35’i destek veriyor.

Ipsos'un ülke temsilcisi Marko Uljarevic, araştırmanın ilk kez yayımlandığı Blic adlı gazeteye yaptığı açıklamada, ilk defa AB karşıtı seçmenin oranının daha fazla çıktığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi tarafından yaptırılan araştırma sonuçlarının da bu yönde olduğunu vurgulayarak, “Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nde yeri olduğuna, Avrupa yolumuza devam etmemiz, Avrupa'ya giden onurlu yolumuz için mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. “ dedi.

Sırbistan, 2009 yılında tam üyelik için başvurdu ve bu ülkeyle tam üyelik müzakereleri 2014 yılında başladı. Kosova ile yaşanan etnik sorunların bu ülkenin üyeliğini geciktirdiği biliniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan BM kararlarına “evet” diyen Sırbistan, Moskova’ya yönelik uluslararası yaptırımlara ise şu ana kadar katılmadı.

Anket sonucuna temkinli yaklaşanlar var

“Avrupalı Batılı Balkanlar” adlı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nemanja Todorovic Stiplija, son anketin sonucuna temkinli yaklaşarak, bu araştırmanın gerçekte Sırbistan’ın tam üyeliğinden ziyade Belgrat’ın Moskova ile ilişkilerini sorgulamaya yönelik olduğu görüşünü dile getirdi.

Stiplija, “Ben, bu araştırmanın, Sırp hükümetinin Rusya'ya yaptırım uygulama ve AB'nin Rusya'ya dayattığı tüm kısıtlayıcı önlemleri kabul etme olasılığının etkilerini araştırmak için yapıldığı görüşündeyim.” ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews