Sırbistan da karışıyor

Sırbistan'da göstericiler, sol kanatta yer alan muhalefet lideri Borko Stefanoviç 'e düzenlenen saldırıyı kınamak için Cumartesi günü Belgrad şehir merkezinde "Kanlı gömlekleri durdur" sloganı ile yürüdüler.

Muhalefete yakın aktivistler, Vuciç'in bir otokrat olduğunu iddia ederek Sırp İlerleme Partisi'ni yozlaşmış olarak nitelendirdi.

Stefanoviç, geçtiğimiz ay güneydeki Krusevac şehrinde siyah giyinen bir grup tarafından demir çubukla dövüldükten sonra hafif yaralanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Stefanoviç'e saldıranların olaydan kısa bir süre sonra tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 11:36