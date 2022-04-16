Sırbistan'da "NATO'ya hayır" ve "Sırplar ve Ruslar kardeştir" sloganları

Sırbistan'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Belgrad'ın 'Moskova'dan uzaklaştığını' savunan bir grup, protesto düzenledi.

Rusya ve Sırp bayrakları ile Vladimir Putin'in fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Belgrad'taki Moskova büyükelçiliğine yürüdü.

Protestocular, 3 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Aleksandar Vucic'e karşı "NATO'ya hayır" ve "Sırplar ve Ruslar kardeştir" sloganları attı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin simgesi haline gelen 'Z' harfini taşıyan tişörtler giyen çoğu aşırı milliyetçi örgütlerden oluşan kalabalık, Rus ve Sırp marşlarını çaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, maskeli protestocular Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ofisinin önünde meşaleler ve sis bombaları yaktı; cumhurbaşkanlığı binasına Rus bayrağı astı.

Yürüyüşte Sırbistan'ın geçen hafta Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını desteklemek için BM'de verdiği oy da protesto edildi.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Sırbistan'da benzer protestolar düzenlendi.

Kaynak: Euronews