Sırbistan'dan sonra Arnavutluk da Frontex'te

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile Arnavutluk arasında sınır güvenliği alanında iş birliğini artırmayı öngören bir anlaşmanın yapıldığı açıklandı.

Anlaşmanın Frontex'in üye ülkeler ve Arnavutluk arasında işbirliğini koordine etmeyi amaçladığı, ajansın Arnavutluk ile sınır paylaşan üye ülke sınırlarında faaliyet göstermesine imkan tanıdığı belirtildi.

AB’YE OPERASYON YETKİSİ

Tiran hükümetinin onayıyla Frontex'in Arnavutluk topraklarında da operasyon yapabilmesinin önünü açan anlaşmanın özellikle düzensiz göç, göç akınında olası ani artış ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayına ihtiyaç var.

AB, eylül ayında Sırbistan ile benzer bir anlaşmaya varmış, anlaşma uyarınca Frontex muhafızlarının Sırbistan'a yerleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

FRONTEX NEDİR?

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı olarak bilinen "Frontex" ya da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla meydana getirilmiş bir Avrupa Birliği kuruluşudur.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:51