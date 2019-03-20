Sırbistan'ın Rusya'ya sırtını dönme şansı nedir?

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'daki protestocular Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in istifasını istiyor ve durmayacaklar. Muhalefet temsilcileri, ABD büyükelçiliği ile temas halinde. AB ve ABD, Sırbistan’ın Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmesini istiyor. Başarılı olabilirler mi?

Sırbistan'da 23 Mart' ta protesto eylemleri yapılacak.

Sırbistan'ın tüm nüfusu yaklaşık yedi milyon kişi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, "beş milyon toplasalar bile" hükümetin yıkılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Buna cevaben, # 1od5miliona hashtag (beş milyonda bir) doğdu, gençler sosyal ağlarda toplanmaya başladılar.

Amerikan diplomatının izi

Elena Anasonovich, muhalif mitinglerde aktif olarak görev alarak konuşmalar yapıyor ve muhalefet liderleriyle birlikte Belgrad televizyonlarında boy gösteriyor. Bununla birlikte Anasonovich bazı muhalefet temsilcileriyle birlikte ABD Büyükelçiliğini ziyaret de etti.

Vucic'e karşı muhalif hava geliştikçe ve diğer siyasi güçler de protestoya başladı, hükümetten taleplerin listesi büyüdü. Kosova'da Belgrad'a hiçbir taviz verilmemesini öngören bir yasanın kabul edilmesini eleştiren Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, "Kosovalı Arnavutlar, kabul ettikleri yasayla hiçbir zaman diyalog istemediklerini ve gelecekte de diyalog istemeyeceklerini gösterdi. Sırbistan'ın buna yanıtı kararlı, ciddi ve sert olacak" dedi.

Çeşitli tahminlere göre, Sırpların yarısı cumhurbaşkanı tarafından destekleniyor.

Öngörülebilir bir gelecekte Belgrad, Doğu ile Batı arasında süren manevralı duruşundan, yani Vuciç'in ısrar ettiği meşhur “tarafsızlık politikası”ndan çıkmayacak.

Şimdi ya da yarın, hiçbir protesto gösterisinin Sırbistan’da keskin bir değişikliğe yol açmayacağa benziyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 14:16