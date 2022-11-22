Sırbistan, İtalya ile iyi ilişkilerini sürdürecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin İtalya'nın yeni hükümetiyle de iyi ve dostane ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

Vucic, başkent Belgrad'da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Sırp Cumhurbaşkanı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Vucic, İtalya'nın Sırbistan'ın en önemli siyasi ve ekonomik partnerlerinden, ayrıca Batı Balkanlar'daki barış ve istikrara da katkı sağlayan ülkelerden olduğunu belirtti.

Bugünkü ziyaretin önemli olduğuna işaret eden Vucic, "İtalya'nın yeni hükümetiyle iyi ve dostane ilişkilerimizi sürdüreceğiz. İtalya'nın, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize verdiği desteğe minnettarız." ifadelerini kullandı.

Vucic, İtalyan bakanları Kosova'daki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirterek, "Karşı taraftan gelen sorumsuz tavır karşısında Sırbistan tamamen diyalog odaklı bir tutum sergilediğini dün Brüksel'de gerçekleşen toplantıda da gösterdi." diye konuştu.

Tajani de ülkesinin Batı Balkanlar'daki barış ve istikrarın korunmasında yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını, sorunlara barışçıl çözümler getirilmesi gerektiğini söyledi.

Crosetto ise bugünkü ziyaretin İtalya'nın Sırbistan'a verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

İtalya ve Sırbistan'ın yakın zamanda ortak hükümet oturumu ve iş forumu da düzenleyeceği bildirildi.