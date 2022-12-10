Sırbistan-Kosova gerginliği devam ediyor

Yerel bir televizyon kanalında Sırbistan-Kosova ilişkilerini değerlendiren Dacic, "Uluslararası toplumun Kosova'daki temsilcileriyle ilişkiler söz konusu olduğunda, bu durumla ilgili tavırlarımızda belirli değişiklikler olacaktır." dedi.

Dacic, NATO'nun Kosova Gücünün (KFOR) üzerine düşeni yapması halinde sorun olmayacağını ifade ederek Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "tek taraflı hamlelerine" müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kosova'nın BM'ye girmesi ve Kosova'daki Sırpların güvenliğinin, ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizen Dacic, "Halkımızın güvenliğini kimse garanti edemezse bir pogromun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Sırbistan ve Kosova yine karşı karşıya

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.