Sırbistan, Kosova'nın AB üyelik başvurusu yapmasına engel olmak istiyor

Dacic, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Kosova'nın AB üyelik başvurusu yapacağı yönündeki adımlarını yavaşlatmak için çalışmalar yürüteceğini kaydederek, "Kosova'yı tanımayan AB ülkelerinin Priştine'nin üyelik başvurusuna itiraz etmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ülkesine bu hafta, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Almanya'dan resmi ziyaretler olacağını ifade eden Dacic, "AB söz konusu olduğunda Kosova'nın başvurusunu bekleyeceğiz. Biz, Washington Anlaşmasına bağlı kaldık ancak, AB üyelik başvurusu Kosova'nın buna saygı duymadığını gösteriyor. Barışı korumak önemli. Sırbistan, hiçbir olayın suçlusu olmayacak ve herhangi bir müdahaleye yol açmayacak." diye konuştu.

Dacic, "Görüşlerimizi duyurmak ve çifte standartlara karşı çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sırbistan, Brüksel Anlaşması dahil tüm anlaşmalara saygı duyuyor. Kosova'nın kuzeyindeki sorun, (Kosova Başbakanı) Albin Kurti'nin yaptığı gibi tek taraflı çözülemez. Sırpların izni olmadan, Kosova polisinin kuzeyde yapacak hiçbir işi yok." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Dacic, "Sırbistan'ın 'başka hamleleri' düşünmesini gerektirecek bir durum olmayacağını umuyoruz." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, geçen hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB liderlerine ülkesinin yıl sonuna kadar üyelik başvurusunda bulunacağını bildirmişti.

Kosova ve Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Kosova polisinin, eski Sırp mensubu Dejan Pantic'i gözaltına almasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, EULEX gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savunmuştu.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ise Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova Özel Polis Birliği'nin (ROSU) Gazivode'ye girerek Sırbistan bayraklarını yırttığını iddia etmişti.

AB, NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunurken, Kosova ve Sırbistan tarafından ciddi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​