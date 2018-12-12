Sırbistan-Kosova sınırı kızışıyor

Kosova’nın ordu kuracağını açıklamasının ardından Sırbistan da karşılık olarak Kosova sınırına asker gönderiyor. Balkanlarda kırılgan bir barış ortamından bahsedilirken Sırbistan’ın bölgede konuşlandıracağı askerlerin çatışma riskini yükselttiği dile getirildi.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin 15 Aralık’ta Kosova’nın kuzeyine asker göndereceklerini açıklamasının ardından Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, “Umarız ordumuzu kullanmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç de savaş beklemediğini söylerken “Priştina’daki insanlar umarım durumun ciddiyetini anlıyorlardır” dedi.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERİLİMİ

Sırp asker, polis ve paramiliter birliklerin, 1998 yılında bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) yönelik harekatı, 1999 yılında NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son bulurken, savaşta 10 binden fazla Arnavut öldürülmüş, 800 bine yakın Arnavut evlerini terk etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararıyla Kosova, Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonunun (UNMIK) idaresine geçti ve Kosova'da BM himayesinde sivil ve güvenlikli bir alan oluşturuldu.

İki ülke arasındaki Mitrovica şehrinde zaman zaman küçük çaplı gerilimler yaşandığı biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 17:20