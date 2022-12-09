Sırbistan, Kosova'ya güvenlik güçlerini gönderecek

Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.

Brnabic, Sırbistan'ın barış istediğini vurgulayarak, "Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Konseyinin 1244 sayılı kararı gereği güvenlik güçlerini Kosova'ya gönderme hakkı var. Bu noktada niyetimiz de var. Oradaki Sırplar güvende değil." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp "Teslim olmak yok." notunu düştü.

Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile görüşürken, Dacic ve Davenport'un barışı korumak ve gerginliğin düşürülmesi noktasında hemfikir olduğu belirtildi.

Sırbistan ve Kosova yine karşı karşıya

Kosova'nın, dün akşam ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.