Sırbistan'la Macaristan arasında gaz depolama anlaşması

Başkent Belgrad'da basın toplantısını düzenleyen Vucic, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom ile yapılan anlaşmayla Sırbistan'ın ihtiyacı olan gazın yüzde 62'sinin sağlanacağına işaret eden Vucic, "Kalan yüzde 38'inin ise Macaristan'da depolanacağına dair anlaşmaya vardığımızı müjdelemek isterim. Gelecek iki ayda Macaristan'da 147 milyon metreküp gaz depolayacağız." dedi.

Sırbistan'ın 1 Eylül'e kadar 400 milyon metreküp gazı rezerve edeceğini belirten Vucic, hedefin 700 milyon metreküp olduğunu söyledi.

Vucic, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya genelinde yaşanan gıda krizine ilişkin, "Şeker, un ve yağ yeterli miktarlarda var. Problem teşkil eden petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlar. Bu artışların elektrik enerjisine en az şekilde yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Elektrik enerjisinde fiyatların "korkunç" derece arttığını vurgulayan Vucic, Rusya-Ukrayna savaşının yeni bir ivme kazanmasıyla durumun çok daha karmaşık olacağını sözlerine ekledi.

Vucic, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde kararlılıkla ilerleyen Sırbistan'ın aralık ayına kadar birçok sorumluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen zirvede Balkanlar'ın temel konu olmadığını daha çok savaşın ele alındığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutmayan Sırbistan'ın tutumuna ilişkin Vucic, şunları kaydetti:

"Kimseyi kızdırmak için bu şekilde konuşmuyoruz. Siyasette rasyonellik ve faydacı yaklaşım vardır. Çoğunluğunun AB yatırımı olduğu şirketlerde 300 bin insanımız çalışıyor. AB'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu görmüyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Ancak Rusya'ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağımıza saygı duymanızı isteriz, zira Rusya ve Çin de bizim için önemli."