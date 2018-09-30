Sırbistan'la toprak değişimi yok

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Priştine’nin Adem Yaşari Kışlası’nda Kosova Güvenlik Gücü mensuplarına yaptığı konuşmada Sırbistan’la nihai bir anlaşmaya ulaşılmasının gerekliliğini vurguladı.

Konuşmasında Ujman Barajına bugün gerçekleştirdiği ziyaretten de söz eden Taci, Ujman Barajını stratejik bir yer olarak tanımladı.

Ziyareti yerel halkın talebi üzere gerçekleştirdiğini kaydeden Taci, halkın kahve ikramını da kabul etti.

Taci, “Kosova Gümrük memurlarıyla bir araya geldiğim Brnjak sınır geçidini daha yeni tamamladım. Sınır geçidinden sonra uluslararası standartlarla uyumlu ve yalnız Allah’ın lütfu olan enerji ile tarım sektörünün bu güçlü varlığında yer alan Ujman Barajı’nı da ziyaret ettim. Brnjak yerel halkının da kahve ikramını reddedemedim” sözlerini kullandı.

AB ÜLKELERİ TARAFINDAN TANINMA TALEBİ

“Avrupa Birliği'nin beş üye ülkesi Kosova’yı tanımış olsaydı bu en yeni ülke Sırbistan ile diyalogda vakit kaybetmiş olmazdı.” diyen Taci, siyasi birlik talebinde bulundu.

Taci, “Hem Rambuye’de hem savaşta her birlikte olduğumuzda, başarılar elde ediyorduk. Birlik ruhu içinde neleri elde etmek istediğimizi izah etmeliyiz.” dedi.

BALKANLARDA ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Kosova ile Sırbistan arasında olası bir toprak değişiminde, Balkanların genelinde büyük bir çatışma fitilinin ateşlenmesinden korkuluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:54