Sırbistan ve Kosova liderleri 2 Eylül'de Beyaz Saray'da

Beyaz Saray'ın Belgrad ile Priştine arasındaki diyalogdan sorumlu özel temsilcisi Richard Grenel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sırbistan ve Kosova liderlerinin Eylül ayı başında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geleceğini duyurdu.

Twitter hesabından 2 Eylül'de Beyaz Saray'da ülke liderlerinin görüşeceğini yazdı.

Bu bilgileri büyük bir zevkle paylaştığını ancak daha fazla detay veremediğini belirtti.

Büyükelçi Grenell'in arabuluculuğunda Beyaz Saray’da 27 Haziran'da toplantının yapılmasının planlanmasına rağmen, Lahey'deki Özel Savcılığın Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Demokratik Partisi Başkanı Kadri Veseli’ye hakkında kanıtlanmamış suçlamalar ile iddianame açıldığını ilan etmesi nedeniyle, planlanan görüşme gerçekleşmemişti.

Kaynak: vijesti.me