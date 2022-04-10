Sırbistan'ın Çin'den uçaksavar sistemi aldığı iddia edildi
Çin'e ait altı Y-20 nakliye uçağının dün erken saatlerde Belgrad'a indiği ve Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiği bildirildi.
Balkanlar 10.04.2022, 20:12 10.04.2022, 20:15
Sırbistan'ın bu hafta sonu Çin'den “örtülü bir operasyonla” uçaksavar sistemi teslim aldığı iddia edildi.
Askeri uzmanlar, yaptıkları açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerine ait altı Y-20 nakliye uçağının dün erken saatlerde Belgrad'ın sivil havaalanına indiğini ve Sırp ordusu için HQ-22 uçaksavar karadan havaya füze sistemleri getirdiğini belirtti.
Askeri işaretlere sahip Çin kargo uçakları, Belgrad'ın Nikola Tesla havaalanında görüntülendi.
Sırbistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
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