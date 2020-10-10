Sırp katiller tutuklandı

Durim Abazi

Bosna savcılığı, 49 yaşındaki zanlının daha önce Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından yargılanan diğer kişilerle birlikte Brcko bölgesindeki savaş suçları grubuna katıldığından şüphelenildiğini duyurdu. Ivan Curiç’in en az iki Boşnak sivili ve bir Hırvat’ı öldürdüğünden doğrudan şüpheleniliyor.

Soruşturmada ayrıca, 2001 yılında ICTY tarafından 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Goran Jelisiç ve Adolf adıyla anılan Sırp polisi müdahale müfrezesinin bir üyesi olarak Curiç’in 1992’de Brcko’daki “Luka” kampında sivillerin istismarına katıldığı da tespit edildi. Curiç’in Hırvat, Boşnak ve Arnavut tutukluları sopalarla dövdüğü, soğuk silahla yaraladığı, soyduğu ve aşağıladığı iddia ediliyor.

Hırvatistan’ın Vukovar bölgesinde, polis Ovcar’da 1991 yılında Hırvatlara karşı sekiz Sırp savaş suçu zanlısını tutukladı. Belediye Başkanı Dusan Jeckov, Radio Borovo’ya, polisin Negoslavci’den Osijek’e sekiz kişiyi getirdiğini ve bunların çoğunun Vupik savaşı sırasında istihdam edilmiş kişiler olduğunu söyledi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Marina Mandiç bir haber ajansına yaptığı açıklamada, polisin söylediği çok sayıda kişinin yer aldığı savaş suçları hakkındaki ceza soruşturmayı yürüttüğünü doğruladı. Mandiç, bu durumda, Vukovar Bölgesi bölgesinden birkaç kişinin karıştığını ekledi. İçişleri Bakanlığı, “tüm eylemler tamamlandıktan sonra halka daha fazla bilgi verebileceklerini” söyledi.



BOSNA’DA ŞOVENİSTLERE SEÇİM YASAĞI

Bosna-Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CEC) Çarşamba günü Hırvatlar, Boşnaklar ve Arnavutlara karşı şovenizmi teşvik ettiği ve nefret yaydığı gerekçesiyle bir Sırp siyasi partisinin ülkedeki yerel seçimlere katılmasını yasakladı.

Milorad Dodik’in en yakın ortağı Nenad Stevandiç’in liderliğindeki Birleşik Sırp partisinin bir videosunun 20 Eylül’de sosyal medyaya yayılması tartışmalara sebep oldu. Bosna’daki yerel seçim kampanyası öncesinde Stevandiç partisinin üyeleri, kendilerini Arnavut, Hırvat ve Boşnak olarak tanımlayan üç gencin bir kafede görüldüğü ve savaşlar sırasında Sırplarla nasıl çatıştıklarını anlatan bir video yaptı.

Bu videonun içeriğine yapılan çok sayıda itirazdan sonra MSK, bunun “birini şiddete veya nefretin yayılmasına neden olabilecek veya kışkırtabilecek” siyasi reklamları yasaklayan Seçim Yasası hükümlerinin ihlali olduğunu değerlendirdi.

Kaynak: Diriliş Postası