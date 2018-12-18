Sırp lider Kosova Ordu kararının ardından Belediyeler Birliğini hatırlattı

Kosova Meclisi’nin Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüşmesi kararından birkaç gün sonra Sırbistan’ın istemi üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü oturumda Kosova’daki durumu görüştü.

Sırbistan Başkanı Aleksandar Vuçiç toplantıda Kosova’da Sırpların geleceğinden olduğu gibi bölge halklarının geleceğinden de endişeli olduğunu ve biraz korktuğunu söyledi.

Sırbistan’ın Batı Balkan bölgesinde barış ve istikrarın korunması için Priştine’den gelen tepkilerden kaçındığını ve aşırı tahammül gösterdiğine işaret eden Vuçiç, Sırbistan’ın Brüksel’de imzalanan bütün anlaşmalardan çıkan tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.

Vuçiç, Priştine’nin Brüksel’de varılan anlaşmalardan sadece Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulması yükümlülüğü olduğunu fakat 2 bin 070 gün geçmesine rağmen bunu yerine getirmediğini vurguladı.

Kosova’nın INTERPOL ve UNSECO üyeliği için oylamaya gitmemesi için dua ettiğini söyleyen Vuçiç, Amerika ve diğer ülkelerin oylarına hesaba katarak oylamaya gidildiğini ve başarısız olunca da Sırbistan’ın suçlandığını belirtti.



“Karşılık olarak CEFTA ve AB’nin karşı çıkmasına rağmen başlangıçta yüzde 10, sonra da yüzde 100 vergi kararı ile Kosova ve Sırbistan ticaretine son verdi ve Kosova’daki Sırp Topluluğunu tehlikeye attı.” diyen Vuçiç, Kosova’nın orduyu kurmak için hiçbir evrak dayanağı olmadığını söyleyen Vuçiç, “Hiçbir evrak yok. Bizim tanımadığımız Anayasası’nda da bunu bulamazsınız” dedi.

Kaynak: Kosova haber