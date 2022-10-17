Sırp lider Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile bir araya geldi

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul ettiği Lajcak ile basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından yaptığı açıklamada, Belgrad-Priştine meselesini ele aldıklarını ifade ederek, "Şimdiye kadarki anlaşmaları uygulamak ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde ülke ve halkımız için mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Sırp lider, görüşmenin son derece ciddi geçtiğini vurguladı.

Vucic'ten Rusya değerlendirmesi

Görüşmeden önce yerel medyaya açıklama yapan Vucic, Lajcak ile görüşmenin zor olacağını belirterek, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamaması durumunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Vucic, Rusya’ya yaptırım uygulamaları halinde elde edecekleri şeyin "5-6 gün boyunca omuzlarının pışpışlanması" olacağını dile getirerek, “Onlar Vucic’in şahsını değil açıkça ülkemizi tehdit ediyor. Bunu ilk defa böyle açıkça söylüyorum ve hepiniz bilin istiyorum." ifadesini kullandı.

Belgrad-Priştine Diyaloğu

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden kaynaklı sık sık kesintiye uğruyor.