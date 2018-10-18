Sırp Ortodoks Kilisesi Moskova’nın arkasında

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İriney ve Karadağ Psikoposu Amfilohiye, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne karşı Rusya’nın duruşuna destek açıklaması yaptı. Sırbistan Patriği İriney, Fener Rum Patrikhanesi’ni Ortodoks dünyayı bölmekle itham etti.

Sırp patrik, Ukrayna Kilisesi’ne tanınan bağımsızlığın diğer kiliseler arasında da yayılabileceğini ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nin kararının Ortodoks dünyanın birliğine zarar verdiğini yakında Yunanistan’da da benzer tartışmaların ve istenmeyen yol haritalarının oluşmasına neden olabileceğini belirtti.

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim’de aldığı kararla Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı. Karar üzerine sert karşılık veren Moskova Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesiyle tüm bağlarını kopardığını duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

