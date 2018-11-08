Sırp ürünlerine boykot çağrısı yapıldı

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj, ülke ekonomisini korumak için Sırbistan ürünlerine yüzde 10’luk vergi kararının alındığını açıkladı.

Hoxhaji, Sırbistan ve Bosna’dan ithal edilen ürünler için Kosova Hükümeti tarafından alınan bu vergi kararının Kosova devlet çıkarlarını koruyacağını, devleti güçlendireceğini ve yerli ürünleri koruyacağını söyledi. Telegrafi’ye verdiği bir demecinde, 'Kosova vatandaşlarına Sırp ürünlerini boykot etmelerine ve Kosova’da üretilen ürünleri satın almaları' çağrısı yaptı.

Hoxhaj, “Bir zamanlar Miloşeviç rejimine boykot, sivil direniş ve savaşla "hayır" dedik bugün ise Sırp ekonomisini engellemek istiyoruz ve karar yerindedir” şeklinde konuştu. Demecinin devamında ise Kosova Hükümetinin bu kararından vazgeçmeyeceğini de ileri sürdü.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı