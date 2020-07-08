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Sırp vahşetini yaşayan asker hayatını kaybetti

Sırplar tarafından ailesi öldürülen ve yakılmış evinin önünde gözyaşlarına boğulan bu meşhur fotoğrafın kahramanı,hayatını kaybetti

Sırp vahşetini yaşayan asker hayatını kaybetti

Sırplar tarafından ailesi öldürülen ve yakılmış evinin önünde gözyaşlarına  boğulan bu meşhur fotoğrafın kahramanı, mücahit Senad Medanoviç bugün Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Allah Rahmet eylesin.Kabr-i Nur Mekânı Cennet olsun.

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