Sırp ve Kosovalı liderler görüşmeye devam edecek

Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelen Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, toplantının ardından yerel basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının oldukça zor geçtiğini söyleyen Vucic, "Önümüzdeki dönemde daha çok toplantı olacağını düşünüyorum. 18 Mart'ta, Borell'in bölgeye ziyareti sırasında Kuzey Makedonya'da yeniden bir araya gelmeye karar verdik." dedi.

Vucic, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması noktasında ısrarcı olduğunu vurgulayarak, "Sanırım Kurti, şimdi kabul etmek için hazır hissetmedi. Gelecekte kabul eder mi göreceğiz. Çözüme ulaşılabileceğini umuyorum ancak çok önceden imzalanıp yapılması gereken maddelerde takılı kalmaktan endişeliyim." diye konuştu.

Her yolun Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına çıktığını yineleyen Vucic, "Süreç bazılarının düşündüğü gibi ilerlemiyor. Bu, ciddi, uzun ve zor bir süreç. Kolay olmayacak. Dolayısıyla bazı seyahat ve sorumluklarımı erteleyip hazırlanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkileri normalleştirmek için doğru yoldayız"

Kosova Başbakanı Kurti de Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerisi olan Fransız-Alman Planı'nın içeriği üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Bundan sonra odak noktasının bu planın uygulanması olacağını belirten Kurti, şunları kaydetti:

"(Bugünkü görüşme) AB önerisinin kabul edilebilir ve içeriğinin değişmeyeceğinin teyidiydi. Önümüzdeki süreç ise söz konusu önerinin uygulanması ile ilgili olacak. İlişkileri normalleştirmek için doğru ve tek yönlü bir yoldayız. Taraflar arasında eşitlik getiren bir anlaşmadır. Simetri, iyi komşuluk anlaşmasıdır. Bu metni imzalama yönünde istek ve ilgimi dile getirdim. Bence anlaştığımıza göre bu gece imzalanmamış olması zararlı."

Kurti ayrıca, mart ayında AB arabuluculuğunda üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığını açıkladı.

Vucic ve Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB'nin önerileri görüşmek üzere Brüksel'de Borell ile ayrı ayrı ve daha sonra üçlü toplantıda bir araya geldi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​