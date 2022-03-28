Slovenya'da seçim başa baş geçecek

Slovenya'da yapılan bir anket, parlamento seçimlerine bir aydan kısa bir süre kala görevdeki Başbakan Janez Jansa liderliğindeki iktidar partisi ile yeni kurulan Robert Golob'un Özgürlük Hareketi partisinin meclis çoğunluğuna ulaşma şanslarının neredeyse eşit olduğunu ortaya koydu.

Mediana Ajansı'nın yaptığı ankete göre, Jansa'nın Sloven Demokrat Partisi, yüzde 16,7 oy alabileceği öngörülen Golob'un Özgürlük Hareketi'ne göre minimum bir avantajla yüzde 16,8 oyla ilk sırada yer alabilir. Aynı kurum tarafından yapılan geçen ayki ankete kıyasla, Başbakan Jansa'nın partisine verilen destek 0,4 puan artarken, Golob'un partisine verilen destek 0,7 puan düştü.

Mevcut hükümetin çalışmaları, ankete katılanların yüzde 30,8'i tarafından destekleniyor. Katılımcıların yüzde 59,2'si ise bu çalışmaların başarısız olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Balkan News