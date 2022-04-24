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Slovenya'da seçim: Oylar birbirine yakın

Slovenya'da halk parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Balkanlar 24.04.2022, 16:45
Slovenya'da seçim: Oylar birbirine yakın

20 siyasi partinin katıldığı genel seçimlerde yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi, 19.00'a kadar devam edecek.

Seçimle, Meclis'in 90 yeni üyesi belli olacak. 90 üyeden 88'i Slovenlerden, 1 üye İtalyanlardan ve 1 üye Macarlardan oluşacak.

Ülkede, Janez Jansa liderliğindeki iktidarda bulunan Sloven Demokrat Partisi (SDS) ile Robert Golob liderliğindeki liberal Özgürlük Hareketi (PS) arasında başa baş bir mücadele olması bekleniyor.

Anketlerde, SDS'nin oy oranı yüzde 25,5, PS'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak görünüyordu.

Kaynak: AA
#Slovenya #seçim
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