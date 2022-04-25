Slovenya'da zafer Golob'un

STA Ajansı’nın haberine göre Golob, korona olması nedeniyle karantina altında olduğu için evinden yaptığı görüntülü zafer konuşmasında, “Slovenya’ya özgürlük geldi. Bugün insanlar dans ediyor, yarın ise yeni bir gün başlıyor” dedi.

Kendisine Slovenya’nın müstakbel başbakanı olarak bakılan Golob, bir kamu elektrik şirketinde genel müdür olarak görev yaparken parlamento seçimleri öncesinde siyasete dönmüş ve Özgürlük Hareketi’ni kurmuştu.

Seçimlerden birkaç ay önce kurulan hareketin başarısında Jansa hükümetinin geniş çaplı protestolara neden olan katı Kovid-19 sınırlamaları ve aşırı sağcı liderin politikalarının neden olduğu toplumsal kutuplaşmanın etkili olduğuna inanılıyor.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in seçimler öncesinde desteğini açıkladığı Başbakan Janez Jansa liderliğindeki SDS, 2018’deki seçimlere göre yüzde 1,5 oranında rey kaybına uğrayarak %23,5 oy aldı.

Kaynak: Balkan News