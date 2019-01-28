Slovenya'dan Sırbistan-Kosova diyaloğuna destek

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Sırbistan ile Kosova arasındaki sorunun çözümü için yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sloven lider, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Pahor, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgesel meselelerin çözümünde liderlerin önemli rol oynadığını belirterek, "Liderler olarak değişim süreci, karşılıklı güven ve ikili sorunların çözümündeki sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda devam eden Sırbistan-Kosova diyalog sürecini desteklediklerini kaydeden Pahor, "Slovenya olarak Sırbistan-Kosova meselesinin çözümü için yardım etmeye hazırız. Diyalog süreci dışında alternatif bir çözüm yolu göremiyorum. Ne zaman ve nasıl sonuçlanır bilmiyorum, ancak biz yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

Pahor, diyalog sürecinin Balkanlar'da başka sorunlara yol açmaması açısından hoşgörü, güven ve barış ortamı içerisinde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, Sırbistan'ın AB'ye üyelik hedefini de desteklediklerini vurguladı.

Vucic de Kosova meselesinin çözüme kavuşacağına inandığını kaydederek, "Sırplar ve Arnavutlar bir çözüme ulaştıklarında Slovenya'nın desteğini alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp halkının mevcut durumdan memnun olduğunu ve Kosova meselesinin çözüleceğine inanmadığını da ifade eden Vucic, olası bir uzlaşma için alanın gitgide daralmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: AA