Sofya'da 18 göçmen ölü bulundu

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kamyonun tahta yığınlarının altına gizlenmiş yaklaşık 40 göçmeni yasa dışı yollardan taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, 18 göçmenin ölüm nedeninin şu aşamada bilinmediği ancak olası bir trafik kazası seçeneğinin dışlandığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre başkent Sofya’ya 20 kilometre uzaklıktaki Lokorsko köyünde yaşayanlar, yaşadıkları bölgeye terk edilmiş kamyonu polise ihbar etti.

İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılarının yakalanması için polisin alarma geçirildiğini duyururken, kamyonda sağlık durumu kötü olan göçmenlerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) sınırına doğudan açılan bir kapı olarak görülen Bulgaristan, Türkiye sınırında 234 kilometre uzunluğunda dikenli tel örgü olmasına rağmen geçen yıl yasa dışı göçte artış yaşadı.

Bulgaristan’da son yaşanan göçmen ölümleri daha önce Londra yakınlarında 39 Vietnamlı göçmenin soğuk hava depolu kamyonda 2019 yılında donarak hayatını kaybettiği daramı anımsattı.

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonette 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu.

Kaynak: Euronews