Sofya'nın Bulgaristan ekonomisindeki payı yüzde 43'e yükseldi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın ülke ekonomisindeki payının yüzde 43'e çıktığı bildirildi.

BTA'nın haberine göre, Piyasa Ekonomisi Enstitüsü (IME) isimli düşünce kuruluşundan Petar Ganev, 2022'de Sofya'nın ekonomik ve yatırım profiline ilişkin sunum yaptı.

Enstitünün Sofya Yatırım Ajansı için hazırladığı yıllık analize dayanan verilerde, Sofya ekonomisinin diğer önemli kentlerden Plovdiv'den 5 kat ve Varna'dan 7 kat daha büyük olduğu görüldü.

Ganev, Sofya ekonomisinin ülke ekonomisi içindeki payının son 20 yılda yüzde 25,6'dan yüzde 42,8'e çıktığını ve ülke nüfusunun yüzde 19,5'inin başkentte yaşadığını söyledi.

Ganev, ayrıca en büyük büyümenin Sofya ekonomisinin lokomotif sektörü hizmet sektöründe olduğunu aktardı.

Ülkede 2021 sonu itibarıyla hesaplanan 28,2 milyar avroluk doğrudan yabancı yatırımın 14,7 milyar avrosunun Sofya'da yapıldığı belirtildi.