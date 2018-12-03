Solomon adaları Kosova'yı tanıma kararını geri çekti

Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki 990 adadan oluşan Solomon adaları devleti Kosova'yı tanıma kararını geri çekti.

Kosova 'nın KTV kanalı, Kosova' nın Avustralya'nın başkenti Canberra'daki misyonunun da Çarşamba günü geri döndüğünü açıkladı..

Ülkenin dışişleri bakanlığından alınan ilk belgede Kosova'nın kararın kendisi hakkında bilgilendirildiği bildirilirken, diğeri de kararın Belgrad ve Priştine'nin BM himayesi altındaki görüşmelerini sonuçlandırıncaya kadar yürürlükte kalacağını da sözlerine ekledi.

Kosova tek taraflı olarak 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti ve 100'den fazla BM üyesi ülke tarafından kabul edildi.

Kasım ayında, Hint Okyanusu'ndaki bir ada ülkesi olan Komorlar, Surinam, Liberya, Sao Tome ve Principe, Gine-Bissau, Burundi, Papua Yeni Gine, Lesotho, Dominika ve Grenada takımlarının ardından Kosova'yı tanıma kararını geri çekti. Sırbistan, yanı sıra Rusya, Çin, İsrail, İran, İspanya, Yunanistan ve diğer bazı ülkeler Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net