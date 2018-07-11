Srebrenitsa'daki soykırımın kurbanları anıldı

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İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü sebebiyle anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Potoçari'deki eski akü fabrikasında düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımının her geçen gün daha fazla inkar edilmesine artık tepki gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Temmuz 1995'te sadece birkaç gün içerisinde 8 binden fazla çocuğun, yaşlının ve kadının katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü anımsatan Boşnak lider, "normal bir insanın 20. yüzyılda Avrupa'nın orta yerinde böylesine korkunç bir suç işlenmesini zor anlayabileceğini" söyledi.

İzetbegovic, Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan eden Birleşmiş Milletler'in (BM) de toplu katliamları engelleyemediğini vurgulayarak, "Srebrenitsa, engellemeye gücü olan ancak bunu yapmayan herkesin yüzünde kara bir leke olarak ebediyen kalacaktır." dedi.

Uluslararası Savaş Suçları Mekanizması Genel Sekreteri Olufemi Elias da kurum olarak 1995’teki korkunç olayların unutulmaması ve inkar edilmemesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Adaletin sınırlı olduğunu, kaybedilenlerin geri gelemeyeceğini ve yaşananların silinemeyeceğini kaydeden Elias, "Ancak adalet geleceğe bakabilmek adına önemlidir." diye ekledi.

Anma törenine Türkiye'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Tekirdağ Milletvekili Faruk Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

35 kurban daha defnedildi

Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekillerinin de katıldığı cenaze ve anma törenine, bölge ülkelerinden siyasiler, din adamları, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından 10 binden fazla kişi katıldı.

Heyetler, eski akümülatör fabrikasında yapılan anma töreninin ardından cenaze namazının kılınacağı Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek soykırım anıtına çiçek bıraktı ve dua etti. Adalet Bakanı Gül ve milletvekilleri de soykırım anıtına çiçek bırakıp dua etti.

Öğle namazının ardından 35 kurbanın cenaze namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazoviç, soykırım kurbanları için dua etti.

Soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 610'a yükseldi

Duanın ardından tek tek isimleri okunan 35 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önceden hazırlanan mezarlara taşınarak aileleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 610'a yükseldi.

Bu yıl defnedilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic oldu. Bugün ayrıca, eşi ile öldürülen 6 aylık hamile Remzija Dudic de toprağa verildi.

Toprağa verilen kurbanların isimleri şöyle:

Omer Alic, Muhamed Alic, Fahrudin Alisevic, Suvad Avdic, Hazim Beganovic, Suad Begovic, Kiram Bektic, Ramo Boric, Bajro Budovic, Edin Buric, Salem Cakanovic, Aziz Dautbasic, Nijazija Dudic, Remzija Dudic, Avdija Gusic, Sahin Halilovic, Ahmet Hasanovic, Nesib Hasanovic, Hamdija Hasic, Sejad Husejnovic, Vesid İbric, Saban İkanovic, Hazret Kadric, Nijaz Kadric, Senad Malic, Feris Mehmedovic, Safet Merdzic, Hajro Muhic, Nesad Mujcinovic, Asim Mujic, Kadrija Music, Salih Selimovic, Hamed Smajic, Ahmo Smajic ve Rizo Sulejmanovic.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. 35 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek.