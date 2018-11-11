Srebrenitsa'dan Vukovar'a hüzünlü yürüyüş başladı

Hırvatistan'ın Vukovar şehrinde 1991'de yaşanan katliamda hayatını kaybeden kurbanlar anısına düzenlenen "Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Barış Yürüyüşü", Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinden yola çıktı.

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'ndan Vukovar'a hareket eden 30 kişilik grup, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Katliamın yıl dönümü olan 18 Kasım'da Hırvatistan'a ulaşacak grup, 340 kilometrelik yolun ardından Vukovar katliamının 27. yıl dönümünde düzenlenecek merkezi törene katılacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Barış Yürüyüşü"nün organizasyon kurulu başkanı Zulfo Salihovic, yürüyüşü 7 günde tamamlayacaklarını belirterek, "Soykırımı yaşayanlar olarak Vukovar kurbanlarını anmak bizim sorumluluğumuz." dedi.

Srebrenitsa'daki soykırımdan sağ kalmayı başaran Resid Dervisevic de Vukovar'a ilk defa gittiğini ifade ederek, "Mesajımız bir daha Srebrenitsa ve Vukovar'daki katliamların yaşanmaması. Bu iki şehir, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da en büyük trajedileri yaşadı." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne 9 defa katılan Resid Horic ise Srebrenitsa ve Vukovar'ın ortak kaderleri paylaştığını söyledi.

Vukovar'da ne oldu?

Hırvatistan'ın, 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasıyla başlayan savaştaki en büyük ve kanlı çatışmalar Vukovar'da yaşandı.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birlikler, 1991'in ağustos ayından kasım ayına kadar Vukovar'ı kuşatma altında tuttu.

O dönemde yoğun top atışına maruz kalan Vukovar'da yaşananlar, şehrin işgaliyle sona erdi. Nüfusunun çoğunluğu Hırvat olan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğradı, öldürüldü ve sürgün edildi.

Vukovar'da 3 binden fazla insanın öldürüldüğü, binlerce insanın toplama kamplarında esir tutulduğu tahmin ediliyor.

Hırvatistan'daki katliamda hayatını kaybedenler anısına inşa edilen mezarlıkta her yıl 18 Kasım'da tören düzenleniyor.

AA