Sveçla: 'Tefecilik ve haracı yok edeceğiz'

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova'da tefecilik ve haracın kaldırılacağını söyledi.

Facebook sosyal medya hesabındaki paylaşımında Sveçla, tefecilikten şipheli on kişinin tutuklanması ardından tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Svrçla, “Üç gün boyunca değişik yerlerde tefecilikle uğraşan 10 kişi tutuklandı. Kosova’da artık bu gibi kriminel faaliyetlere yer yok ve bu konuda kararlıyız. Tefecilik ve haracı yok edeceğiz. Kosova güvenli ülke olacak” dedi.

Kosova Polisi, İpek, Yakova ve Prizren’de gerçekleştirdiği üç günlük bir soruşturma ardından sekiz kişiyi tutukladı.

Şüpheliler, “tefecilik” ve “zorlama” suçundan tutuklandı.