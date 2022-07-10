TDV ve Türk Kızılay Bosna Hersek'te kurban eti dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, Bosna Hersek genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü kurban etiyle güldürdü.
Balkanlar 10.07.2022, 15:01 10.07.2022, 15:26
TDV'nin vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Bosna Hersek'in Vitez kentinde kesilen kurbanlar ülkede faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde engelli ve yetimlere ulaştırıldı.
Türk Kızılay da Bosna Hersek genelinde 24 bin kişiye kurban eti dağıtacak.
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Çelik, Bosna Hersek'teki kurban eti dağıtımının yerel kuruluşlarla iş birliğinde yapıldığını söyledi.
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