Thaçi'den Slovakya Dışişleri Bakanı Lajçak'a tepki

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova ve Sırbistan arasında diyalog konusunda Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajçak’ın açıklamalarına tepki verdi.

Lajçak’a eski meslektaş olarak hitap eden Thaçi, Slovakya’nın Kosova’yı tanıması ya da en azından AGİT’te sesi olmasının çok daha doğru olacağını söyledi.

Thaçi Twitter hesabından “Değerli eski meslektaşım Lajçak, bu kadar cesur tavsiyeler vereceğine Kosova’yı tanıması ya da AGİT’te sesimizi duyurmamız için Slovakya’ya yardımcı ol. Bağımsızlığımız, ordumuz ve Avrupa’da eşit olmamız müzakere edilemez” şeklinde ifadeyi yazdı.

Lajçak, Sırbistan ve Kosova arasındaki etnik sınırlar boyunca olası toprak takaslarının bölge için geniş sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 13:35