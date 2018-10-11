Thaçi-Haradinaj arasında fikir ayrılıkları nereye gider ?

Kosova ile Sırbistan arasında diyalogla ilgili Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Başbakan Ramush Haradinaj arasında derin fikir ayrılıkları ülkenin yönetiminde her geçen gün daha da fazla etkisini gösterirken siyasi analistler mevcut durumun devam etmesi halinde erken seçimlerin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova-Sırbistan diyalogu kapsamında Sırbistan ile olası bir anlaşmaya sınırların düzeltilmesi ve Sırbistan’daki üç Arnavut belediyenin Kosova’ya bağlanması tutumundan şimdilik taviz vermezken Başbakan Ramush Haradinaj da Thaçi’nin tutumlarına ve toprak değişimine karşı koymayı sürdürüyor.

Bu arada siyasi analistler, devlet yöneticileri arasında bu denli fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların ülkeyi erken seçimlere taşıması ihtimalinin her geçen gün daha da arttığını değerlendiriyorlar.

Siyasi analistlerden Imer Mushkolaj, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin savunduğu fikirler hakkında destek eksikliği yüzünden hayal kırıklığına uğraması, koalisyonun bozulması için PDK milletvekillerine etkide bulunmakla Başbakan Ramush Haradinaj’dan intikam alabileceğini belirtiyor.

Diğer bir siyasi analist profesör Ramush Tahiri de alenen bilinen devlet yönetiminde bu denli fikir ayrılıklarının ülkeyi erken genel veya cumhurbaşkanlığı seçimlere götüreceğinin nerede ise kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı