Trump: Kosova ve Sırbistan dünyayı daha güvenli bir hale getirdi

Kosova ve Sırbistan arasında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, görüşmelere başlayarak ve Washington’da anlaşamaya imza atarak olağanüstü bir cesaret örneği gösterdiler. Onlar bu adımı atarak, ülkelerini, Balkanları ve dünyayı daha güvenli hale getirdiler. Tarihi bir gündü. Kosova ve Sırbistan, ekonomik normalleşme konusunda uzlaşıya vardı” dedi. Diğer taraftan, ABD’nin Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Elçisi Richard Grenell, Trump’ın çok kısa bir süre içerisinde Kosova ve Sırbistan’ı ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Kosovaport.com