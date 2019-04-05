Türk Akımı'na Suudi Arabistan'ın eli değecek

3 Nisan tarihinde mecliste kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova,”Türk Akımı Projesi’nin güzergâhının bir parçası olan Türkiye sınırından Sırbistan sınırına uzanan güzergah üzerinde yapılacak doğal gaz boru hattı çalışmaları için Suudi Arabistan şirketi Arkad Şirketler Birliği seçildi” diye açıkladı.

Bakan, inşaatçı seçiminin, boru kapasitesinin rezerve edilmesi için yapılan piyasa testinin üçüncü aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından yapıldığını açıkladı.

Şubat ayının sonunda Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Başbakan Boyko Borisov, oradaki yatırımcıları Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet etti.

Kaynak: Kırcaali Haber